Konstanz vor 4 Stunden

Unruhiges Wochenende in Konstanz: Rund 50 Ruhestörungen beschäftigen die Polizei

Müll und Lärm am Rheinufer, an der Seestraße und im weiteren Stadtgebiet: Die Feiern unter freiem Himmel führen immer wieder zu Einsätzen. Am vergangenen Wochenende wurde die Polizei besonders gefordert.