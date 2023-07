Bei Rot stehen, bei Grün gehen. Diese Weisheit lernt jedes Kind über Ampeln in der Schule. Unbekannte Täter haben diese Weisheit wohl etwas anders verstanden: Bei Rot klettern, bei Grün zerschmettern. Wie die Polizei Konstanz in einer Pressemitteilung berichtet, haben Samstagnacht, 15. Juli, gegen 0.30 Uhr Unbekannte eine Fußgängerampel an der Kreuzung Untere Laube/Gartenstraße in Konstanz beschädigt. Aber auf etwas ungewöhnliche Art.

Auf dem Boden liegen noch die Blenden, die unbekannte Täter von der Ampel heruntergerissen haben. | Bild: Hanser, Oliver

Die Unbekannten haben die Ampel zunächst als Klettergerüst genutzt. Danach entfernten die Männer die Plastikblenden über den Leuchten sowie das grüne Licht. Anschließend seien die Täter in Richtung Seerhein geflüchtet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist nicht bekannt.

Neue Graffiti am Kiosk in der Wessenbergstraße

Nur ein paar Tage später, in der Nacht zum Montag, 17. Juli, haben sich wieder Unbekannte in Konstanz ausgetobt. Diesmal am Kiosk in der Wessenbergstraße in der Innenstadt. Laut Angaben der Polizei besprühten vier Männer eine Seitenwand des Kiosks bei der Sankt-Stephans-Kirche. Wie hoch die Schadenssumme durch die Schmierereien an dem Kiosk sind, kann die Polizei nicht ausmachen.

An dem Kiosk neben der Sankt-Stephans-Kirche gibt es schon einige Graffiti. | Bild: Hanser, Oliver

Nach Zeugenaussagen soll es sich bei den Tätern um vier Männer handeln. Weitere Personenbeschreibungen gibt es nicht. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die zur Aufklärung der Sachbeschädigungen beitragen können. Hinweise auf die Ampel-Rowdys und die Sprayer nimmt das Polizeirevier Konstanz unter Telefon (07531) 995-2222 entgegen.