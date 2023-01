Konstanz vor 2 Stunden

Unfallflucht im Kaufland-Parkhaus – Frau streift einen Touran und macht sich aus dem Staub

Bei der Kollision entstand an dem Wagen ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, um der unbekannten Autofahrerin auf die Spur zu kommen. In dem Parkhaus ist vor allem am Wochenende viel los.