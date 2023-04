Spektakuläre Unfallflucht am Freitagmittag, 21. April: Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, streifte ein 18-Jähriger mit einem schwarzer Audi gegen 13.30 Uhr im Bereich der Warenausgabe des Media-Marktes in der Schneckenburgstraße einen weißen Transporter.

Allensbach Teure Probefahrt – Motorradfahrer rutscht beim Bremsen auf der B33 weg Das könnte Sie auch interessieren

Danach flüchtete der junge Mann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hindenburgstraße. Dort fuhr er in einer Kurve auf einen geparkten weißen Range Rover auf, setzte anschließend zurück und prallte dabei in das Heck eine Octavia Kombi. Durch die Wucht der Kollision rutschte der Audi gegen einen Straßenpfeiler, an dem der Wagen zum Stehen kam.

Nach dem Zusammenstoß stiegen der 18-Jährige und sein Beifahrer aus dem demolierten Audi aus und flüchteten zu Fuß. Die Octavia-Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die Polizei hat den Unfallfahrer ermittelt, sucht nun jedoch nach dem noch unbekannten Beifahrer. Zeugen, die die Unfälle gesehen, oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531 9952222 zu melden.