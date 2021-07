Am Freitagabend um 19 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in der Eichhornstraße in Konstanz. Der 54-jährige Fahrer eines Gelenkbusses befuhr die Eichhornstraße in Richtung der Schmieder-Kliniken, als ein 56-jähriger Rollstuhlfahrer aus unbekannter Ursache über die Bordsteinkante fuhr und zunächst mit dem Faltenbalg des Gelenkbusses kollidierte. Anschließend wurde das rechte Bein des Rollstuhlfahrers vom rechten Hinterrad des Gelenkbusses überrollt. Der 56-Jährige zog sich hierbei schwere Beinverletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung und Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Fahrgäste des Gelenkbusses, welche den Unfall beobachtet haben, sich mit dem Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen unter der Rufnummer 07733/99600 in Verbindung zu setzen.