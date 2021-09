Am Freitagabend stürzten ein 56-jähriger Motorradfahrer und seine 54-jährige Sozia, weil sie von einem Autofahrer geschnitten wurden. Beide sind schwer verletzt, der Verursacher beging Fahrerflucht – und so etwas kommt sehr oft vor.

Die Polizei steckt weiter in den Ermittlungen zu dem Unfall, der sich am Freitag auf der Reichenaustraße in Richtung Kreisverkehr Klingenbergstraße/Am Rheinufer ereignete. Wie berichtet stürzten der Mann und die Frau mit ihrem Motorrad, weil sie