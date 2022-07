Ein unvermitteltes Wendemanöver hat am Sonntag gegen 4.55 Uhr auf der Max-Stromeyer-Straße in Konstanz zu einem Unfall geführt. Dabei erlitt eine Autofahrerin einen Schock, am Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 20 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes in Richtung Byk-Gulden-Straße, als ein vorausfahrendes Auto auf Höhe der Einmündung zur Maybachstraße unvermittelt habe wenden wollen. Die Frau erkannte die Situation zu spät und konnte nicht mehr ausweichen – sie fuhr in die linke Seite des wendenden Autos.

Unfallgegner fährt trotz Schaden davon

Davon zeigte sich der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Autos offenbar unbeeindruckt: Unmittelbar nach der Kollision entfernte sich das beschädigte Fahrzeug laut Polizeiangaben unerlaubt von der Unfallstelle. Das Auto soll ein deutsches Kennzeichen und vier Insassen gehabt haben, die 20-Jährige konnte aber nur vage Angaben machen.

Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, soll sich beim Polizeirevier Konstanz melden unter Telefon (0 75 31) 99 50.