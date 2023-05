Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos auf der L221 an der Kreuzung Radolfzeller Straße am Ortsrand von Wollmatingen ist es am Mittwoch, 17. Mai, zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich gekommen.

Konstanz Mit zwei Promille gegen den Ampelmast! 26-Jähriger fährt Auto beim Abbiegen von der B33 zu Schrott Das könnte Sie auch interessieren

Was genau sich abgespielt hat, konnte das Polizeipräsidium Konstanz gegen 14 Uhr noch nicht sagen. „Die Kollegen vor Ort nehmen den Unfall auf und regeln den Verkehr“, sagte Sprecher Jörg Kluge. Es kam zeitweise zu Staus und Stockungen auf der L221, die auch als Westtangente bekannt ist – sie nahmen aber keine alles lahm legenden Ausmaße an. Verletzte gab es laut Polizei bei dem Unfall nicht.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald neue Informationen vorliegen.