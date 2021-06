Am Dienstag stand um kurz nach 10 Uhr eine Sattelzugmaschine mit angekoppeltem Muldenauflieger im Bereich der Linksabbiegespuren der Spanierstraße zur Theodor-Heuss-Straße. Der 60-jährige Fahrer des Lastwagens hatte an der roten Ampel auf der rechten der beiden Linksabbiegespuren der Spanierstraße angehalten, um anschließend nach links in Richtung Theodor-Heuss-Straße beziehungsweise Mainaustraße abzubiegen.

Gerade als die Ampelanlage für den Fahrer auf Grün wechselte, überquerte der 70-jährige Fußgänger – anstatt die vorhandene Fußgängerunterführung zu nutzen – von der Rheinseite her verkehrswidrig die Spanierstraße. Dabei begab sich der Mann, für den Lastwagenfahrer nicht sichtbar, direkt vor das Führerhaus der Sattelzugmaschine. Genau in diesem Moment setzte der 60-jährige Fahrer seinen Sattelzug in Bewegung, um nach links abzubiegen.

Ein anderer, von der Theodor-Heuss-Straße nach rechts auf die Spanierstraße abbiegender Lastwagenfahrer erkannte die gefährliche Situation und hupte, um den anfahrenden Sattelzug-Fahrer auf den vor ihm befindlichen Fußgänger aufmerksam zu machen. Der brachte sein tonnenschweres Fahrzeug zwar sofort zum Stehen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern.

Trotz der schnellen Reaktion des Fahrers wurde der Fußgänger von der Sattelzugmaschine erfasst. Der Mann war von der linken Seite der Zugmaschine im Bereich eines Beines überrollt worden. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eingetroffenen Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Mann zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Nach einer durchgeführten Notoperation besteht nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei keine Lebensgefahr mehr.

Die betroffene Linksabbiegespur an der Einmündung Sternenplatz musste während der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Auch die Feuerwehr Konstanz war bei den Maßnahmen im Bereich der Unfallstelle eingesetzt. Der Fahrer des Sattelzug-Lastwagens erlitt einen Schock und wurde vorübergehend betreut. Ein Ersatzfahrer entfernte den Sattelzug schließlich aus dem Unfallbereich.