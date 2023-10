Gekracht hat es am Mittwochnachmittag, 25. Oktober, gegen 16.45 Uhr am Kreisverkehr, der die Max-Stromeyer-Straße, Riedstraße und Byk-Gulden-Straße miteinander verbindet. Hier kam es zur Kollision zwischen der Fahrerin eines E-Scooters und einem Auto. Den VW hatte ein 67-Jähriger gesteuert.

Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, war die die 24-Jährige auf dem E-Scooter entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung aus Richtung Riedstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. In der Folge wurde sie von dem Fahrzeug erfasst.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die junge Frau über die Motorhaube des Autos und stürzte auf die Straße. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Auch die Polizei war mit einer Streife vor Ort, um den Unfallort zu sichern.

Während die Unfallaufnahme lief, staute sich der Verkehr in diesem Bereich stadtauswärts. Um kurz nach 17 Uhr rückten die Helfer bereits wieder ab. Kurze Zeit später hatte sich auch der Stau aufgelöst. Laut Schätzungen der Polizei entstand am VW ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Scooter blieb augenscheinlich unbeschädigt.

