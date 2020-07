Konstanz-Litzelstetten vor 4 Stunden

Unerwarteter Blickfang: Ein Litzelstetter hat im elterlichen Garten eine Modelleisenbahn-Landschaft aufgebaut

Kinder und Erwachsene bleiben stehen und staunen. Sogar ein Busfahrer macht einen kurzen Stopp, um zu schauen, was sich im Garten der Familie Hauser verändert hat. In dem liebevoll gestalteten Idyll rattern Züge im Kleinformat an Windmühlen und Leuchttürmen vorbei.