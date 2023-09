Pech gehabt hat ein Trio, das sich am Donnerstag, 14. September, von Kreuzlingen aus aufmachte, um in Konstanz auf Diebestour zu gehen. Sie hatten nicht mit der Aufmerksamkeit von Zivilkräften eines deutsch-schweizerischen Einsatzteams gerechnet.

Einer Zivilstreife der Gemeinsamen Operativen Dienstgruppe (GOD) Bodensee fiel am Donnerstagnachmittag eine dreiköpfige Gruppe auf, die sich aus der Schweiz kommend in Richtung Innenstadt bewegte, schreibt die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Konstanz in einer Mitteilung. Das deutsch-schweizerische Einsatzteam war aber gerade in einer polizeilichen Maßnahme gebunden und verlor das Trio zunächst aus den Augen, heißt es in der Pressemitteilung.

Konstanz Mein liebes Kind: Supergünstige Angebote können auch einfach nur Fake sein Das könnte Sie auch interessieren

Doch wie es der Zufall so wollte: Wenig später entdeckten die Zivilkräfte das Trio erneut, als es gerade ein Kaufhaus in der Innenstadt betrat, verloren es aber erneut aus den Augen. Doch das Warten hat sich gelohnt, denn sie sahen die drei Männer beim Verlassen des Einkaufshauses wieder. Da sie sich zunehmend verdächtig verhielten, entschlossen sich die Beamten zu einer Personenkontrolle.

Männer besaßen keine Ausweispapiere

Mit Unterstützung einer weiteren Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz hielten sie die drei Verdächtigen schließlich an. Ausweisen konnten sich die Männer im Alter von 20, 22 und 52 Jahren lediglich mit einem Ausgangsschein des Bundesasylzentrums Kreuzlingen. Gültige Ausweisdokumente, die für eine Einreise und den Aufenthalt in Deutschland erforderlich sind, besaßen die drei Männer nicht.

Doch damit nicht genug: Bei der Durchsuchung der mitgeführten Taschen fanden die Bundespolizisten bei allen drei Personen mehrere neuwertige Kleidungsstücke im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Belege für den Einkauf konnten die Männer nicht vorlegen. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei den Kleidungsstücken um mutmaßliches Diebesgut aus dem zuvor betretenen Kaufhaus handelt, heißt es in der Pressemitteilung.

Konstanz Ein unmoralisches Angebot: 18-Jähriger will Polizisten mit 20 Franken bestechen Das könnte Sie auch interessieren

Die gestohlenen Kleidungsstücke stellten die Polizisten als Beweismittel sicher. Die drei unerlaubt Eingereisten mussten das Bundesgebiet wieder verlassen. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr in jeweils drei Fällen: Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise, des unerlaubten Aufenthalts sowie wegen des Verdachts auf Diebstahls.