Konstanz vor 1 Stunde Und dann hats Rumms gemacht: 18-Jähriger fährt zu schnell in die Kurve Schneller als die Polizei erlaubt: Zu flott unterwegs war am Samstag, 16. September, ein 18-Jähriger mit einem Ford. In der langen Rechtskurve der Schänzlebrücke driftete er nach links ab. Das Auto ist nun Schrott.

Schneller als die Polizei erlaubt: In der langgezogenen Rechtskurve der Auffahrt der Schänzlebrücke (rechts im Bild) kam ein 18-Jähriger am Samstagabend, 16. September, nach links ab und schrammte an der Leitplanke entlang. | Bild: Kirsten Astor