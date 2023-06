Diese Aktion hätte böse enden können: Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch, 31. Mai, einen E-Scooter von der Brücke in der Fischenzstraße auf die Europastraße/B33 geworden. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Laut Autofahrern, die am Mittwochmorgen auf der Straße im Stadtteil Paradies fuhren, lag der Roller des Herstellers Superpedestrian, gut erkennbar an seiner neongelben Lackierung, in dem Bereich der B33. Jedoch glücklicherweise nicht direkt auf der Fahrbahn. An dem Miet-Roller entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wie Polizei mitteilt, sei es zwar nicht zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen, doch auch die Beamten halten diese Aktion keineswegs nur für einen Dumme-Jungen-Streich. Sie suchen Zeugen, um den noch unbekannten Täter zu finden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9952222 entgegen.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es auch vor wenigen Monaten, als drei Männer einen E-Scooter von einer Brücke auf die darunter verlaufenden Bahngleise am Haltepunkt Konstanz-Fürstenberg warfen. Durch schnelles Handeln einer Mitarbeiterin der Schweizerischen Bundesbahnen konnte Schlimmeres verhindert werden. Damals erwischte die Polizei die drei mutmaßlichen Täter.