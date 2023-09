Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag, 23. September, auf der Reichenaustraße in Konstanz einen Baum angefahren und ist anschließend geflüchtet. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Der Autofahrer geriet auf Höhe der Kreuzung zur Opelstraße mit seinem Wagen ins Bankett neben der Fahrbahn und prallte anschließend gegen die auf der Fahrbahnbegrenzung stehende Linde, die dadurch komplett abbrach.

Die Höhe des Schadens dürfte im Bereich mehrerer tausend Euro liegen. An der Unfallstelle sicherte die Polizei eine silberfarbene Spiegelabdeckung, die wahrscheinlich vom Verursacherfahrzeug stammt. Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9952222 entgegen.