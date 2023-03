Wer ist der Mann, der in der Nähe eines Spielplatzes eine 13-Jährige bedrängt haben soll? Das möchte das Kriminalkommissariat Konstanz unbedingt herausfinden und sucht deshalb nach möglichen Zeugen des Vorfalls, der sich bereits Mitte Februar ereignet hat.

Aus diesem Grund setzen die Beamten nun auf Hinweise möglicher Zeugen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die das Polizeipräsidium Konstanz am 30. März veröffentlicht hat. Darin heißt es, dass ein bislang unbekannter Mann am 14. Februar, einem Dienstag, in der Gütlestraße das Mädchen angegriffen und gegen eine Hauswand gedrückt habe.

Bild: SK

Dies sei in der Nähe des dortigen Spielplatzes geschehen. Zwar habe sich die 13-Jährige wehren können und sei geflüchtet, der Unbekannte habe sie allerdings eingeholt und erneut gegen eine Hauswand gedrückt, schließlich aber von ihr abgelassen. Der Mann sei etwa 1,80 Meter groß gewesen, mit braunen Augen und schwarzer Kleidung. Mehr Details seien der Polizei leider nicht bekannt.

Laut der Polizeimeldung ermittelt nun das Kriminalkommissariat Konstanz. Die Polizei bittet Zeugen, denen an diesem Tag Verdächtiges im Bereich des Gütle-Spielplatzes aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 9950 zu melden.