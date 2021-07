Nach einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntag gegen 2.30 Uhr bei einer Geburtstagsparty an der Grillstelle am Festplatz Klein Venedig zugetragen hat, sucht die Polizei laut Pressemitteilung nun Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 melden.

Zwei Männer hätten in dieser Nacht die Feier am Grillplatz gestört, die Anwesenden provoziert und seien schließlich handgreiflich geworden, heißt es in der Pressenotiz. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der beiden einem 35-Jährigen mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und ihn dabei leicht verletzt haben. Der andere Mann habe eine Bierflasche zerschlagen und damit einen 30-Jährigen am Unterarm verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß.

Laut Polizeimeldung soll der erste Täter 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er trug ein weißes T-Shirt, hatte kurzes schwarzes Haar und laut Zeugen ein arabisches Aussehen. Der zweite Täter wurde auf 25 Jahre und 1,90 Meter geschätzt. Er hatte kurzes blondes Haar, war von mitteleuropäischer Erscheinung und mit einem grauen Pullover und einer kurzen Hose gekleidet und sprach Deutsch ohne Akzent.