Konstanz/Reichenau vor 1 Stunde

Unbekannte Täter zerstören Biberdämme bei der Gemeinde Reichenau, nun gefährdet ein neuer Bau der Tiere die Bahnstrecke

Bisher unbekannte Täter haben sich an den Biberdämmen im Kindlebildgraben zu schaffen gemacht. Da der Bau zerstört wurde, haben sich die Tiere ein neues Domizil gesucht und in der Nähe der Bahnstrecke mit dem Bau eines neuen Damms begonnen. Wie es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) heißt, könnte schlimmstenfalls dadurch ein Zug entgleisen.