Konstanz vor 54 Minuten

Unbekannte stehlen VW-Transporter – Jetzt sucht die Polizei nach Autodieben und Augenzeugen

Das Fahrzeug steht unverschlossen in einer Hofeinfahrt in Konstanz-Dingelsdorf. Die noch unbekannten Täter sollen den Transporter am vergangenen Wochenende gestohlen haben.