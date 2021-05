Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch rund 90 Autos und zwei Hausfassaden in der Seestraße auf der Reichenau besprüht. Dabei entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich, so die Polizei Konstanz in einer Polizeimeldung. Wie Polizeisprecher Dieter Popp auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte, könnte sich der Schaden möglicherweise auf über 100.000 Euro summieren, wenn man davon ausgehe, dass bei jedem Auto ein Schaden von 2.000 bis 5.000 Euro entstanden sei, so Popp.

Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Schmierereien der Polizei gemeldet. Die Polizei schätzt daher, dass die Täter im Zeitraum zwischen Mittwochabend bis etwa um 3.30 Uhr am Donnerstagmorgen unterwegs gewesen sind. Am Donnerstag wurden drei geleerte Buntlackspraydosen im Bereich der Seestraße gefunden.

Aktuell ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet dringend um Zeugenhinweise. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Allensbach (07533 9715-0) in Verbindung zu setzen.