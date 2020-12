Das Zalando-Outlet im Sparkassen-Areal an der Marktstätte eröffnet noch im ersten Quartal 2021. Ein genauer Eröffnungstermin steht allerdings noch nicht fest. Das bestätigt auf SÜDKURIER-Anfrage Zalando-Sprecherin Barbara Debowska. Eigentlich hatte das Unternehmen geplant, sein Outlet in Konstanz bereits im vergangenen Oktober zu eröffnen.

So soll es im Innenhof des Sparkassen-Komplexes in Zukunft aussehen. | Bild: Sparkasse Bodensee

Aus baulichen Gründen habe sich dieser Termin aber auf das kommende Jahr verschoben. Ein konkretes Datum für die Eröffnung gibt es noch nicht, sagt Debowska. Die Übergabe zwischen Zalando und der Sparkasse Bodensee sei für Mitte/Ende Januar geplant, so Sparkassen-Sprecher Wolfgang Aich.

Zalando auf der Suche nach Mitarbeitern

Auf rund 1.100 Quadratmetern Verkaufsfläche will der Online-Versandhändler seine Outlet-Ware präsentieren. Der Textil-Riese ist bereits auf der Suche nach Mitarbeitern, die für das Unternehmen künftig in Konstanz arbeiten sollen.

Insgesamt rund 50 Stellen seien für das neue Outlet zu besetzen, erklärt Sprecherin Debowska. Bisher gibt es Zalando-Outlets vornehmlich in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln oder Stuttgart. In Konstanz ist das geplante Outlet umstritten. Vor allem Händler befürchten Umsatzeinbußen, gerade für kleine, inhabergeführte Geschäfte in der Altstadt.

Konstanz Wird das riesige Zalando-Outlet Händlern, Gastronomen und Hoteliers in der Innstadt schaden oder nützen? Die Meinungen dazu gehen auseinander Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Oberbürgermeister-Wahlkampf war die Ansiedlung von Zalando Thema. OB Uli Burchardt sprach sich für die Ansiedlung des Unternehmens aus. Er glaubt, dadurch die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen. Seine beiden Herausforderer Luigi Pantisano und Andreas Matt sahen die Ansiedlung des Online-Händlers hingegen kritisch. Sie warnten, dass dadurch manchen Händlern die Existenzgrundlage entzogen wird.

Umbau des Sparkassenteils dauert noch

Die Sparkasse vermietet den größeren Teil ihrer Immobilie in 1A-Lage. Die Verwaltung zieht dauerhaft und komplett nach Friedrichshafen. Für 20 Millionen Euro baut das Kreditinstitut um und schafft Platz für ein Hotel mit rund 50 Zimmern, Handel und Gastronomie. (Handout Sparkasse Bodensee vom 29.01.2018) | Bild: Sparkasse Bodensee

Derzeit befindet sich das Sparkassen-Gebäude laut Sparkassen-Sprecher Aich noch in der Umbauphase. Der Umbau des Sparkassenteils soll bis März/April 2021 abgeschlossen sein. Neben Zalando will auch das Hotel Halm 3400 Quadratmeter in dem Gebäudekomplex anmieten. Für die Gastronomie laufen laut Aich derzeit die Gespräche, allerdings hätten sich diese coronabedingt verzögert.