Bei dem sexuellen Übergriff am frühen Sonntagmorgen, 8. Oktober, auf dem Webersteig in Konstanz handelte es sich offenbar nicht um eine Einzeltat, sondern den Abschluss einer ganzen Serie von Belästigungen. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Der Täter soll das 20-jährige Opfer zunächst in der Fahrradstraße Schottenstraße bedrängt und verfolgt haben, am Webersteig auf der linken Seerheinseite holte er die Frau gegen 5.15 Uhr auf Höhe der Handwerkskammer schließlich ein, drückte sie auf eine Treppe und begrapschte sie. Nach den Berichten über die Tat und einem Zeugenaufruf hätten sich weitere Frauen gemeldet, die der Unbekannte bereits zuvor sexuell belästigt hatte, meldet nun die Polizei.

Konstanz 23-Jähriger begrapscht Frauen am Bodensee-Ufer. Wie viele Geschädigte gibt es noch? Das könnte Sie auch interessieren

Nun gibt es auch Details zu seinem Äußeren

Erstmals nennt sie auch Details zu seinem Äußeren. Demnach ist der Angreifer, der Deutsch sprach, etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat einen dunklen Bart und dunkle Haare. Er trug dunkle Kleidung und weiße Turnschuhe/Sneaker. Zudem war er mit einem Fahrrad unterwegs. Mit dem verschwand er am Sonntagmorgen über die Fahrradbrücke Richtung Petershausen, nachdem Passanten auf das Geschehen aufmerksam geworden waren.

Der Angreifer verschwand mit seinem Rad über die Fahrradbrücke in Richtung Petershausen. | Bild: Antonia Wintersig | SK-Archiv

Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie hofft weiter auf Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07531 9950 melden können. Auch Frauen, die von dem unbekannten Mann im Bereich des Stadtteils Paradies bedrängt worden sind und dies bisher nicht angezeigt haben, sollten dort anrufen.

Beschreibung klingt zumindest ähnlich

Dunkle Haare und Dreitagebart – so hatte die Beschreibung für einen Angreifer gelautet, der bereits am 27. September eine 21-Jährige an der Bushaltestelle Bismarcksteig an der Wollmatinger Straße sexuell bedrängt hatte. Die Frau konnte sich damals befreien und davonrennen.

Dieser Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und sportlich gewesen sein. Die Ermittler prüfen laut Polizeisprecherin Katrin Rosenthal im Zusammenhang mit den jüngsten Taten auch, ob es sich um denselben Mann handeln könnte.