Konstanz vor 1 Stunde Überfall auf dem Bismarcksteig! Unbekannter nimmt 57-Jährigem das Geld ab Das Opfer weigert sich zunächst, als der Fremde die Herausgabe von Bargeld fordert. Doch dann packt der Kriminelle den Mann am Kragen.

(Symbolfoto) Der Taschendieb packte sein Opfer an der Gesäßtasche, wo die Brieftasche steckte – und drohte dann auch Gewalt an, um an das Geld des Mannes zu kommen. | Bild: Arno Burgi | dpa