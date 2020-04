Sie sind in der Altstadt, im Stadtpark, auf der Fahrradbrücke oder in der Seestraße zu finden: Kleine, orangene Papierschiffchen, die für Aufmerksamkeit sorgen. Auf ihnen steht, mit einem Hashtag versehen, „Leave no one behind“, zu deutsch „Lass niemanden zurück“.

Was fast schon idyllisch aussieht, hat einen ernsten Hintergrund: Die Papierschiffchen sind Teil der Aktion für Geflüchtete. Diese haben in den Flüchtlingslagern aufgrund mangelnder Hygiene ein hohes Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken. | Bild: Konstanzer Seebrücke

Dahinter steckt eine internationale Aktion, der sich die Lokalgruppe der Seebrücke Konstanz angeschlossen hat. Die Seebrücke ist eine auf internationaler Ebene agierende Bewegung und setzt sich für Flüchtlinge, Migration und Seenotrettung ein.

Ein Papierschiff mit Aussicht auf den Stadtgarten und die Imperia (rechts). | Bild: Konstanzer Seebrücke

Gerade in Corona-Zeiten sind Geflüchtete, die an den Außengrenzen der EU, wie auf den griechischen Inseln und auf Malta ausharren, besonders gefährdet, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Es mangelt in den überfüllten Lagern vor allem an Hygiene. Regelmäßiges Händewaschen oder die Isolierung von Infizierten ist nicht möglich.

„Die griechischen Lager sind hochgefährlich. Es ist wichtig, dass sie schnellstmöglich aufgelöst werden“, sagt Katrin Brüggemann, Mitglied der Seebrücke Konstanz. Bei einem Ausbruch von Covid-19 sei eine Katastrophe vorprogrammiert. Daher haben die 15 Mitglieder der Konstanzer Ortsgruppe der Seebrücke rund 100 Papierschiffchen gebastelt und in der Stadt verteilt.

Auf der Marktstätte am Kaiserbrunnen hat sich ein Schiffchen zu den Seehasen gesellt. | Bild: Konstanzer Seebrücke

Auch am Palmenhaus hatte die Ortsgruppe die Papierschiffchen zusätzlich zum Mitnehmen deponiert. „Wer sich an der Aktion beteiligen wollte, konnte sich eines mitnehmen und selber in der Stadt verteilen“, sagt Brüggemann.

Nicht zu übersehen: Papierschiffchen auf zwei Pfosten in der Fahrradstraße. | Bild: Konstanzer Seebrücke

Mit ihrer Aktion wollen sie auf die menschenrechtliche, gesundheitliche und politische Katastrophe aufmerksam machen, wie es auf deren Internetseite heißt. An die Bundesregierung haben sie eine klare Forderung: die Gewalt gegen Geflüchtete an den Grenzen zu stoppen, die Lager aufzulösen, Asylverfahren einzuleiten und medizinische Hilfe zu leisten.

Im Stadtteil Königsbau sind in den Weinreben unterhalb des Bismarckturms ebenfalls Papierschiffe der Aktion zu sehen. | Bild: Konstanzer Seebrücke

Online haben bereits viele die Petition zu #leavenoonebehind unterschrieben. Auch die Seebrücke Konstanz erhält laufend Bilder:

Bild: Konstanzer Seebrücke