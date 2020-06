Friedrich Ströbele hat gemeinsam mit seinen Enkeln Linus (8) und Simon (11) die eigentliche Fahrzeugschau aufgebaut. In Reih und Glied stehen die originalgetreuen Modelle. Die drei fachkundigen Kenner räumen allerdings ein, dass sie nicht alle Fahrzeuge aufgebaut hätten.

Wie viele Modelle Ströbele tatsächlich besitzt, weiß er gar nicht: „Ich schätze etwa 160 im Maßstab 1:50. Dann gibt es noch eine kleinere Sammlung im Maßstab 1:87, das dürften so um die 50 sein.“

Schon von Kindheit an war Ströbele von Baufahrzeugen fasziniert und erzählt noch heute, wie er als Neunjähriger in Planierraupen oder Lastwagen mitfahren durfte. Trotzdem lernte er später Fernmeldehandwerker, was gleichwohl seiner Leidenschaft dienlich war, denn: „Da hatte ich Zugang zu Telefonen, die es 1971 noch nicht so häufig gab.“

„Damals war ich als Sammler ein Exot“

Er recherchierte nach Herstellen und versuchte, an Originalmodelle zu kommen, die seinerzeit noch eine Rarität waren. 1973 wandte er sich an die Firma Liebherr; Modelle hatte die Firma noch nicht, schickte aber Prospekte. „In den 1970er-Jahren kamen die Modelle erst langsam auf, damit die Vertreter ihren Kunden etwas zeigen konnten“, so Ströbele, der bekennt: „Damals war ich als Sammler ein Exot.“

Zunächst sammelte er Querbeet, machte aber „Anfang der 1980er-Jahre Tabula rasa“, um sich auf Liebherr zu spezialisieren. „Es ist ein gesundes, regionales Familienunternehmen“, so Ströbele.

Er kennt nicht nur sämtliche Fahrzeuge, sondern auch jedes Detail der Familien- und Unternehmensgeschichte. Und er freut sich, dass seine Begeisterung zumindest auf zwei seiner Enkelkinder übergesprungen ist, welche die Sammlung weiterführen wollen.

