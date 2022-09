Konstanz vor 1 Stunde

Trotz Schlössern – Diebe stehlen erneut teure E-Bikes

Die Zahl der Fahrraddiebstähle in Konstanz wächst weiter. Auch ein Faltschloss schützt in einem Fall nicht vor den Kriminellen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zu den Fällen in der Innenstadt und in Fürstenberg.