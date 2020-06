Die Bodensee-Therme in Konstanz hat wieder geöffnet. Doch die Kunden, die eine Jahreskarte für die Therme besitzen und somit normalerweise von einem Preisvorteil profitieren, müssen trotzdem bei jedem Besuch 5,80 Euro bezahlen. Der Ärger darüber ist groß – Änderung aber wohl nicht in Sicht.

Seit dem 15. Juni hat das Freibad der Bodensee-Therme wieder eröffnet. | Bild: Eva Marie Stegmann

Jahreskarten-Besitzer Adi Brunner geht dreimal die Woche schwimmen und ist sauer. „Ich hab‘ extra nachgefragt, warum wir das bezahlen müssen, obwohl wir im Besitz einer Jahreskarte sind. Da hieß es, es gelinge nicht, die Kassensysteme entsprechend umzubauen.“

„Warum macht man keine Strichliste?“

Der 80-Jährige hält das für einen Skandal, auch viele seiner Bekannten sind betroffen. So wie Harald Mende. Er sagt: „Warum macht man keine Strichliste mit den Gästen, die eine Jahreskarte besitzen? Früher hätte das doch auch so geklappt.“

Überlingen Nach Kritik am Westbad: Nun werden also doch Saisonkarten verkauft Das könnte Sie auch interessieren

Auch Karla Gaymann darf das Bad mit der Karte nicht betreten, sondern muss zusätzlich ein Ticket online oder an der Kasse kaufen. „Dabei muss ich mit der Jahreskarte ja nicht mal in den Kassenraum, und man könnte besser den Abstand einhalten“, meint die 77-Jährige.

Auf der Mainau wird die Laufzeit der Jahreskarten um 75 Tage verlängert. Andrea von Maur von der Pressestelle der Blumeninsel sagt: „Die Mainau war aufgrund des Lockdowns 75 Tage geschlossen. Das bekommen die Kunden jetzt obendrauf.“ Auf der Mainau gilt die Jahreskarte nicht von Anfang des Jahres, sondern ab Zeitpunkt der Aktivierung. Deshalb werden auch jetzt wieder ganz normal Jahreskarten verkauft, die dann ein Jahr gelten. Jahreskarten: Museen Im Rosgartenmuseum wird die Corona-bedingte Schließungszeit ebenfalls gutgeschrieben. Auch dort gelten Jahreskarten ab Tag des Kaufs und werden wieder verkauft, so Katharina Schlude, Museumssprecherin. Das Archäologische Landesmuseum verlängert die Jahreskarten ebenfalls um zwei Monate. Stephanie King, Pressesprecherin der Museums, sagt: „Wenn die Leute jetzt mit einer Karte kommen, die vor dem Lockdown gekauft wurde, vermerken wir das auf der Karte.“ Neue Karten werden ebenfalls wieder verkauft. Im Zuge der Corona-Krise hat das Land Baden-Württemberg außerdem beschlossen, dass Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre seit dem 8. Mai freien Eintritt in allen Landesmuseen erhalten. Einbezogen ist dabei auch das Archäologische Landesmuseum in Konstanz.

Schuld an dieser Regelung ist laut Josef Siebler, Pressesprecher der Konstanzer Bäder, die Corona-Verordnung. „Ein regulärer Badebetrieb wird diesen Sommer nicht möglich sein, das haben die Landesregierung und die Verbände mehrfach klar gemacht“, sagt er.

Warteschlangen sollen vermieden werden

Bei den Bädern sei das Problem, dass nur eine bestimmte Anzahl an Gästen eingelassen werden dürfe. Warteschlangen seien möglichst zu vermeiden. So werden beim Freibad gemäß der Corona-Verordnung aktuell 800 Gäste täglich zugelassen. Der Tagesticketverkauf erfolge online. Eine Teilmenge an Karten bleibt an der Kasse für den Direktverkauf.

Jahreskarten: Wildpark Der Wildpark in Allensbach verlängert die Laufzeit der Jahreskarten, die vor dem Lockdown gekauft wurden, um zwei Monate. Annette Haltmaier vom Wildpark sagt: „Die Jahreskarte gilt ab Kaufdatum genau ein Jahr. Deshalb haben wir jetzt auch wieder unseren ganz normalen Jahreskartenverkauf.“ Jahreskarten: Sea Life Beim Sea Life in Konstanz sind die Sea Life Jahreskarte und die Merlin Jahreskarte ebenfalls ab Kaufdatum ein Jahr gültig. Sonja Rüdinger von Sealife Konstanz sagt: „Durch die Eindämmungsmaßnahmen um das Coronavirus sind unseren Jahreskarteninhabern einige Besuchsmöglichkeiten entgangen, und so haben wir während der Schließzeit Anpassungen vorgenommen.“ Die Laufzeit aller Jahreskarten wurde um drei Monate verlängert. Neue Jahreskarten werden wieder angeboten.

Badepässe und Kärtle könnten nicht kurzfristig beziehungsweise gar nicht in den wegen Corona kurzfristig neu programmierten Ticketshop integriert werden. Da viele dieser Karten im Umlauf sind, ließen sich bei Akzeptanz an der Kasse Warteschlangen wohl nicht vermeiden, wie Siebler deutlich macht. Könnte man mit den Bäderpässen durch das Drehkreuz, wären die Besucherzahl und die Stoßzeiten unkalkulierbar.

Bild: Eva Marie Stegmann

„Wir reagieren stetig auf aktuelle Entwicklungen“, sagt Siebler. Wie mit Bäderpass und Kärtle weiterverfahren wird, entscheide die Bädergesellschaft, wenn einige Erfahrungen gesammelt worden sind. Den Bäderpass-Inhabern werde die Zeit seit dem 14. März, also seit der Corona-bedingten Schließung, gutgeschrieben.

Konstanz Ihr schnelles Handeln kann bei Badeunfällen Leben retten: Am See-Ufer stehen jetzt Notrufsäulen – und so werden sie bedient Das könnte Sie auch interessieren

Für Jahreskartenbesitzer wie Adi Brunner, Harald Mende und Karla Gaymann ist das aber wohl nur ein schwacher Trost. Karla Gaymann sagt: „Wenn ich mit meiner Jahreskarte nicht in die Therme kann, geh ich ans Hörnle.“ Obwohl sie das eigentlich gar nicht möchte.

Und was gilt beim öffentlichen Nahverkehr?

Busse und Fähren fuhren während des Lockdowns mit reduziertem Fahrplan. Josef Siebler, Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz, sagt: „Es war zwar ein reduzierter Fahrplan, aber dies entsprach dem reduzierten Aufkommen an Fahrgästen.“

Bei Fähren könnten Kunden aufgrund von Home-Office oder Kurzarbeit ihre Zeitkarten mit einem Bestätigungsschreiben des Arbeitgebers bis zu zwei Monate verlängern. Ob es beim Bus Erstattungen gibt, hänge vom Rettungsschirm ÖPNV ab. Verbände rufen dazu auf, Zeitkarten nicht zu kündigen, um den ÖPNV aufrecht erhalten zu können.