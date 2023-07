Konstanz vor 1 Stunde

Trotz Integration und Engagements: Gambier soll abgeschoben werden

Das Regierungspräsidium Karlsruhe will den 25-jährigen Alieu Ceesay nach drei Jahren in Deutschland zurückschicken. Seit dem 20. Juli befindet er sich in Abschiebehaft. Doch was ist der Grund dafür?