Die Corona-Verordnung regelt das eigentlich eindeutig: Der Betrieb von Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnliche Einrichtungen sowie jede sonstige Ausübung des Prostitutionsgewerbes ist aufgrund von Paragraf 13, Absatz 1, Nummer 16 der Corona-Verordnung Baden-Württemberg derzeit untersagt. „Seit Mitte Dezember ist mein Geschäft geschlossen“, bestätigt Roger Simon, Betreiber des Club Imperia.

Wer aber glaubt, dass die Prostitution in Konstanz damit komplett zum Stillstand gekommen ist, liegt falsch. Auf diversen Internetseiten existieren Suchmaschinen, mit denen man ganz einfach Postleitzahlen eingibt – und schon öffnen sich die Möglichkeiten.

Alleine in diesem Jahr gab und gibt es rund 100 Frauen, die in Konstanz und im gesamten Landkreis illegal ihre Dienste anbieten. Detailgetreu mit exakten Beschreibungen ihrer Leistungen, dazu Handynummern zur Kontaktaufnahme.

Rund 100 Frauen bieten seit Jahresbeginn mit wechselndem Standort im Landkreis ihre Dienste an. | Bild: Schuler, Andreas

Wie die Behörden gegen illegale Prostitution vorgehen

„Diese Internetportale sind der Stadt Konstanz und der Polizei bekannt“, bestätigt die städtische Pressestelle. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil, Arbeitsbereich Rotlicht, ermittelt in dieser Thematik.

In einer Mitteilung heißt es: „Im Rahmen der polizeilichen Möglichkeiten, ohne auf Vorgehensweise und Zahlen näher eingehen zu wollen, wurden jüngst mehrfach entsprechende Einsatzmaßnahmen gegen die Ausübung der illegalen Prostitution im Bereich von Hotels, Pensionen oder Mietwohnungen durchgeführt und entsprechende Ermittlungsvorgänge an die Staatsanwaltschaft übersandt.“

Am 16. April fand eine solche Aktion zuletzt statt, weswegen die Pressestelle sagen kann: „Insofern kann bestätigt werden, dass im Raum Konstanz der illegalen Prostitution nachgegangen wird.“

Prostitution in Konstanz Außerhalb der Pandemie orientiert sich die Zulässigkeit der Prostitution laut Stadtverwaltung an der baurechtlichen Zulässigkeit des Ausübungsorts im Zusammenhang mit der Sperrbezirksverordnung für die Stadt Konstanz sowie an den Vorgaben des Prostituiertenschutzgesetzes, insbesondere der vorherigen Anmeldepflicht beim Ordnungsamt des Landratsamts Konstanz. Die Stadt schätzt die Zahl der in Konstanz legal tätigen Prostituierten außerhalb der Pandemiezeiten auf 80 Prostituierte in den genehmigten Prostitutionsstätten. Das nach Paragraf 3 des Prostituiertenschutzgesetzes vorgeschriebene Anmeldeverfahren läuft über das Ordnungsamt des Landratsamts Konstanz. Es gibt in Konstanz aktuell fünf baurechtlich genehmigte Prostitutionsstätten in vier Häusern oder Bordellen. Diese sind allerdings aufgrund der Pandemie derzeit alle geschlossen. Die Ausübung der Prostitution außerhalb hierfür baurechtlich zugelassener Räumlichkeiten ist illegal.

Der Nachweis, dass es sich um illegale Prostitution handelt, ist laut Behörden schwierig. Rathaussprecher Walter Rügert erklärt: „Die meist über eine Zentrale erfolgende telefonische Terminvereinbarung alleine genügt dafür nicht, vielmehr muss vor Ort sozusagen in einem ‚Echttermin‘ überprüft werden, ob, wo und welche Dienste tatsächlich konkret angeboten werden.“

Ein Kontrolleur müsse sich verdeckt als Freier ausgeben, mit der inserierenden Prostituierten einen Termin vereinbaren, und dann zum Schein bis zu einem bestimmten Punkt zur Tat schreiten, um den Nachweis einer Prostitutionsabsicht im Sperrbezirk oder in einer nicht zugelassenen Prostitutionsstätte zu führen.

Symbolbild. | Bild: Lukas Ondreka

Die Probe aufs Exempel: Anruf bei einer Frau, die Liebesdienste anbietet

Anruf bei einer jungen Frau, die ihre Dienste in Konstanz anbietet. Am anderen Ende meldet sich eine Melissa, die sofort bereit ist, einen Termin in einem Konstanzer Hotel auszumachen. Sie spricht gebrochen Deutsch, möchte aber nichts über sich erzählen. Schnell realisiert sie, dass hier kein Freier anruft und legt auf. Beim erneuten Anruf ist die Leitung tot.

„80 bis 90 Prozent der Prostituierten in Deutschland sind Opfer von Menschenhandel, Missbrauch und Gewalt“, erzählt die Sozialpädagogin Simone Kleinert, Sprecherin vom ‚Bündnis Nordisches Modell‘, dass die staatliche Anerkennung von Prostitution als Gewalt gegen Frauen fordert. Seit dies 1999 in Schweden geschah, gingen dort die Prostitutionszahlen zurück, wie sie berichtet.

„Das Modell fußt auf vier Säulen: Auf der Entkriminalisierung der Personen in der Prostitution, auf der Kriminalisierung von Freiern durch ein Sexkaufverbot, auf flächendeckenden Ausstiegshilfen und auf der Aufklärung der Gesellschaft durch anti-sexistische Erziehung: Es ist verboten, dass ein Mensch einen anderen zur sexuellen Benutzung kauft.“

Pandemie macht Not der Prostituierten sichtbar

Corona habe die Not der Frauen in der Prostitution offenbart, sagt Simone Kleinert: „Prostituierte leiden unter Wohnungslosigkeit, Sucht, Gewalt, körperlichen Langzeitschäden, Traumatisierungen und haben meist keinerlei finanzielle Rücklagen oder eine Krankenversicherung. Es ist kein Job wie jeder andere, wie AkteurInnen der Sexarbeits-Lobby den Medien und PolitikerInnen suggerieren wollen.“

Vor Corona, so erzählt sie, gab es rund 1,2 Millionen Freierkontakte in Deutschland – pro Tag! „Wenn man den geringen Prozentsatz der Frauen abzieht, die das freiwillig macht, kommt man auf rund eine Million Vergewaltigungen in Deutschland täglich.“

Derzeit bleiben die Barhocker in einem Bordell leer. (Symbolbild) | Bild: Lukas Ondreka

Schon vor Corona wurde in Konstanz eine Zunahme der illegalen Prostitution beobachtet. Nicht wenige Experten führen das auf das Prostituiertenschutzgesetz zurück, das am 1. Juli 2017 in Kraft getreten ist. Seither sind alle Prostituierten verpflichtet, ihre Tätigkeit anzumelden. Sie müssen ein allgemeines Informations- und Beratungsgespräch sowie regelmäßige gesundheitliche Beratungen wahrnehmen.

Für das Prostitutionsgewerbe wurde eine Erlaubnispflicht eingeführt. Auf dem obligatorischen Prostituiertenausweis müssen Name, Meldeadresse, Staatsangehörigkeit und Arbeitserlaubnis sowie umfangreiche persönliche Daten und zwei Fotos abgegeben werden.

„Der Schuss ging nach hinten los“, sagt Simone Kleinert. „Viele Ausweise sind gefälscht und wer will ganz offiziell als Prostituierte arbeiten? Wir reden hier von einem kriminellen Milieu und von Menschenhandel.“

Sozialpädagogin: „Gesetz hat den Menschenhandel einfacher gemacht als den Handel mit Waffen und mit Drogen“

Das Resultat des Gesetzes: „Durch die Legalisierung wurde alles hochgradig kriminalisiert. Immer mehr junge Frauen werden aus dem Osten hierher gebracht, damit sie hier für ihre Freier anschaffen.“

So entstehe ein endloser Kreislauf, da ständig neue Frauen eingeschleust würden. „Das neue Gesetz hat den Menschenhandel einfacher gemacht als den Handel mit Waffen und mit Drogen.“ Auch Club-Besitzer Roger Simon beobachtet aufgrund des Gesetztes eine zunehmend illegale und kriminelle Szene.

Zurück zur Problematik in Konstanz. Kriminalpolizei und Stadt haben die Situation zwar unter ständiger Beobachtung, „doch hunderte von Werbeanzeigen wechseln oft kurzfristig und können wegen ihrer Fülle nicht flächendeckend, allenfalls stichprobenartig überprüft werden“, schreibt die Pressestelle der Kripo.

„Wenn konkrete Beschwerden eingehen, zum Beispiel von Nachbarn, dass in einer Ferienwohnung Prostitution betrieben wird, wird dem nachgegangen.“