Die Bereiche Seerhein und Herosé-Park sind mittlerweile eine einzige Partymeile. Was zahlreiche junge Menschen freut, sorgt bei Anwohnern für Verdruss – sie fühlen sich belästigt und von der Stadt allein gelassen. Wir haben uns mit beiden Seiten getroffen.

Sommer am Seerhein. Das ist ein wenig wie Urlaub. Für manche ist es sogar Urlaub. Für andere am Wochenende oder an den Abenden unter der Woche die Möglichkeit, vom Alltag abzuschalten. Sonnen, baden, grillen, mit Freunden reden und feiern. Primär