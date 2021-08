Wie die Polizei Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, betrat die mutmaßliche Täterin gegen 21.15 Uhr am Sonntagabend die Pizzeria an der Ecke Mainaustraße und Theodor-Heuss-Straße. An der Theke sprach sie die Bedienung der Pizzeria in einer fremden Sprache an. Vermutlich Rumänisch oder Spanisch – heißt es vonseiten der Polizei.

Zeitgleich legte die Frau ein in durchsichtiger Kunststofffolie eingelegtes DIN-A4 Blatt auf die Theke, auf welchem ein Sushi-Menü stand. Mit dem Blatt verdeckte die Frau unbemerkt vom Mitarbeiter der Pizzeria den Bediengeldbeutel, der ebenfalls auf der Theke lag.

Nachdem der Frau mitgeteilt worden war, dass nur Pizzas geführt würden, bestellte die Frau in gebrochenem Deutsch eine Pizza zur Abholung, nahm das Blatt von der Theke und verließ die Pizzeria wieder. Unbemerkt vom Mitarbeiter hatte die unbekannte Täterin neben dem Blatt Papier auch den Bediengeldbeutel von der Theke mitgenommen. Erst einige Zeit später fiel dem Personal der Diebstahl auf.

Personenbeschreibung der Polizei

Die mutmaßliche Täterin ist etwa 1,70 Meter groß, trägt glatte, schwarze Haare und hat einen südländischen, dunklen Teint. Auffällig sei ihr Bauchansatz.

Zur Tatzeit soll die Frau ein weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt mit großem Teddybär-Print auf der Vorderseite, eine graue 3/4-Stoffhose und eine gelblich-braune Handtasche getragen haben. Ihre Haare seien zu einem großen Dutt am Hinterkopf zusammengesteckt gewesen.

Die Frau könnte auch für einen weiteren Diebstahl eines Bediengeldbeutels in Frage kommen, der sich am Donnerstagabend in einem Irish Pub in der Wiesenstraße im Bereich der Konstanzer Altstadt zugetragen hat.

Die Polizei Konstanz hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu der noch unbekannten Täterin. Personen, die Angaben zu der beschriebenen Frau machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, unter der Telefonnummer (07531) 995-0, in Verbindung zu setzen.