Drama am Dienstagmorgen, 20. Juni, auf der Schänzlebrücke in Konstanz: Bei einem Unfall ist dort ein 51-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, fuhr er kurz vor 5 Uhr mit einem VW Crafter auf der B33 über die Schänzlebrücke in Richtung Singen.

Fahrer stirbt noch am Unfallort an den Verletzungen

In einer leichten Linkskurve zu Beginn der Brückenabfahrt fuhr der Mann mit dem Transporter aus bislang unbekannter Ursache in die Schutzplanke eines Fahrbahnteilers. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Die Retter, die zum Unfallort eilten, konnten leider nichts mehr für den Fahrer tun.

Bei dem Transporter handelte sich um ein Dienstfahrzeug mit Konstanzer Kennzeichen, so die Polizei auf Anfrage. Der Mann sei aber nicht im Landkreis gemeldet. Zur Bergung musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

2016 verunfallt ein Motorradfahrer an der gleichen Stelle

Die Kurve war auch 2016 einem Motorradfahrer zum Verhängnis geworden. Damals war der 22-Jährige mit extrem überhöhtem Tempo von etwa 150 Kilometern pro Stunde geradeaus gegen die Schutzplanken am rechten Rand gerast. Der junge Mann, der keinen Helm trug, flog über das Geländer hinweg, landete auf dem Park-and-Ride-Parkplatz unterhalb der Brücke und war sofort tot. Der Unfall befeuerte damals auch die Diskussion über stationäre Blitzer auf der Brücke – mittlerweile stehen sie.

Auch zuvor hatten sich auf der Brücke bereits mehrere Tragödien ereignet. 2007 stürzte ein Lastwagen von der Seerhein-Überführung. Im selben Jahr prallte ein Motorradfahrer gegen eine Leitplanke und starb. Fünf Schweizer verunglückten im März 2008 dort mit dem Auto, einer von ihnen kam dabei ums Leben.