Ein Paar soll sich für ein Jahr in ein Konstanzer Hostel eingemietet haben, ohne vorgehabt zu haben, jemals Miete zu bezahlen. Die Angeklagten erklären sich mit fehlenden Mietbestätigungen und zu hohen Forderungen. Über Tränen, verwehrte Umarmungen und eine Einigung im Amtsgericht.

Am Amtsgericht Konstanz hat ein Betrugsverfahren mit einer Einstellung geendet. Eine 35-Jährige und ein 36-Jähriger waren angeklagt, weil sie keine Miete in einem Hostel gezahlt hatten.Das Paar sei zwar im August 2020 in ein Zimmer eines Konstanzer