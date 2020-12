von Urs Brüschweiler

Eine 54-jährige Tatverdächtige sei geständig, die Frau getötet zu haben. Mediensprecher Marco Breu sagt: „Die Beschuldigte hat zugegeben, das Opfer erschossen und die Leiche zerteilt und entsorgt zu haben.“

Den abgetrennten Kopf hat die mutmaßliche Täterin offenbar am selben Tag an einem Waldrand in Egnach deponiert, wo ihn am 5. Dezember ein Passant gefunden hat. Weitere sterbliche Überreste habe die Frau, gemäß ihren eigenen Aussagen, „in Säcke abgepackt und mit dem Müll entsorgt“, wie Breu weiter ausführt.

Die Staatsanwaltschaft bezeichnet es als „eine These“, dass die Zerstückelung der Leiche, ebenso wie die Tötung selbst, im Wohnhaus in Bottighofen stattgefunden haben. „Aus diesem Grund sind die Waschküche und der Keller des Hauses für die Spurensicherung versiegelt.“

Die Staatsanwaltschaft sei jedoch zurückhaltend mit der Weitergabe der Informationen, welche von der Tatverdächtigen stammen, insbesondere auch, wenn es um das Motiv gehe. In Medien wurde zuletzt über Mietschulden des Opfers bei ihrer Vermieterin und nun mutmaßlichen Mörderin spekuliert.

Schuldfähigkeit der Frau ist noch nicht geklärt

Die Beschuldigte mache zum Beweggrund ihrer Tat zwar Aussagen, heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Aber: „Es wird ein forensisch-psychiatrisches Gutachten über die Beschuldigte erstellt“, sagt Breu.

Das Gutachten werde Aufschluss geben über die Schuldfähigkeit der Frau, die Motivlage und mögliche Erkrankungen. Bis ein Ergebnis vorliege, werde es aber noch mehrere Monate dauern. Einschlägig vorbestraft ist die 54-Jährige indes nicht.

Die Polizei hat bei der Hausdurchsuchung bei der Beschuldigten eine Schusswaffe gefunden und sichergestellt. „Das Kaliber passt“, sagt Breu. Das lasse sich anhand der Schussverletzung im Kopf des Opfers sagen. Allerdings sei damit noch nicht restlos geklärt, ob es sich um die Tatwaffe handle.

Weitere Überreste bleiben verschwunden

Stellt sich noch die Frage, wo der Rest der sterblichen Überreste geblieben ist. Marco Breu sagt: „Wir gehen davon aus, dass diese längst entsorgt und verbrannt worden sind.“

Die Staatsanwaltschaft habe keine anderen Hinweise auf den Verbleib des Körpers und stütze sich in dieser Frage auf die Aussagen der Beschuldigten. Es gehe auch darum, dass etwa Spaziergänger keine Angst haben müssten, im Wald auf weitere Leichenteile zu stoßen.

Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten an der Rekonstruktion des Tathergangs. „Es gibt bislang keine Erkenntnisse, dass Drittpersonen involviert gewesen sind, weder bei der Tat noch bei der Entsorgung der sterblichen Überreste“, erklärt Pressesprecher Marco Breu.

Man geht derzeit davon aus, dass die Beschuldigte nach der Tötung das Auto ihres Opfers zu einem Parkplatz in Scherzingen gefahren und dort abgestellt hat. Der Unbekannte, der die mutmaßliche Täterin von dort wieder mitgenommen hat, hat sich noch nicht gemeldet.