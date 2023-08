Ein E-Scooter-Fahrer ist am Samstagmittag, 26. August, im Konstanzer Vorort Wallhausen gestürzt. Am Sonntag verstarb der 79-Jährige dann in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Konstanz Eine Frau treibt bewegungslos in der Schmugglerbucht – ein 60-Jähriger eilt zur Hilfe Das könnte Sie auch interessieren

Dabei sei der 79-Jährige gegen 12 Uhr mit einem elektrischen Roller auf der Heinrich-von-Tettingen-Straße in Richtung Uferstraße unterwegs gewesen. „Auf der abschüssigen Straße verlor er die Kontrolle über den Scooter, woraufhin der Mann stürzte und eine Kopfverletzung erlitt“, heißt es in der Pressenotiz.

Nach der Erstversorgung brachte ein Notarzt den schwerverletzten Scooter-Fahrer in einer Klinik. Am Sonntag, 27. August, sei der Mann aufgrund der Schwere seiner Verletzungen gestorben.