Normalerweise kommt ja nur der Weihnachtsmann durch den Kamin, aber das Piepsen hinter der Kaminklappe in einer Wohnung in der Schottenstraße konnte nicht von ihm stammen. Die Bewohner vermuteten, dass da Tiere Hilfe brauchen. Und sie sollten Recht behalten.

196 Mückenfledermäuse. So viele hat Klaus Heck von der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz in Konstanz am Donnerstag, 8. September, nach und nach aus dem Loch gezogen.

Blick in die geöffnete Kaminklappe. Dort saßen und hingen Dutzende Fledermäuse, die nicht mehr hinauskamen | Bild: SK-Screenshot

Es ist schon das vierte Mal in diesem Jahr, dass sich Mückenfledermäuse in größeren Mengen in eine Konstanzer Wohnung verirren. Heck steht vor einem Rätsel. „So etwas habe ich in über 30 Jahren Fledermausschutz noch nicht erlebt.“

Der Naturschutzbund habe ihn gegen 9 Uhr morgens rausgeklingelt. Alle Rettungs- und Naturschutzorganisationen kennen die Nummer des Nottelefons für Fledermäuse. In der Schottenstraße saßen die kleinen Flatterer in der Falle. Denn sie hatten keinen Platz zum Fliegen, und das Ofenrohr war zu glatt, um daran hochzuklettern.

Sie fliegen brüllend durch die Nacht Fledermäuse sind Säugetiere, sie haben trotz ihres Namens nichts mit Mäusen zu tun, sind in der Nacht aktiv und orientieren sich per Echoortung (Ultraschallwellen). Nur scheinbar lautlos flitzen sie durch die Luft, in Wirklichkeit brüllen sie fast in einem fort, um sich zu orientieren – der Mensch kann es nur nicht hören. Ihr Ernährung besteht aus Spinnen, Insekten und Gliedertieren. Wer für Fledermäuse einen Unterschlupf schaffen will, kann spezielle Kästen aufstellen oder einen abgestorbenen Baum stehen lassen. Auch ein Garten voller Insekten nützt den Tieren – das schafft man mit Pflanzen, die Insekten zur Eiablage oder zum Trinken des Nektars anziehen. Bei Kräutern wären das zum Beispiel Borretsch, Beinwell, Melisse, Majoran und Schnittlauch. Die Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz hat ein Notfalltelefon: (0179) 4972995. Weitere Informationen auch über Methoden zum Umgang mit Tieren, die sich in der Wohnung verirrt haben, gibt es hier im Internet. (rin)

Konstanz Erst ungewollt, aber dann geliebt! In Wallhausen finden Tiere ein Zuhause und ihr letztes Geleit Das könnte Sie auch interessieren

Fledermäuse waren wohl mehrere Tage gefangen

Klaus Heck geht davon aus, dass die Fledermäuse dachten, sie hätten eine Höhle entdeckt – bis sie dann festsaßen. Er vermutet, dass die Tiere ein paar Tage lang in dem Kamin gefangen waren. Einzelne Tiere hätten den Ausflug nicht überlebt, andere seien stark geschwächt gewesen, die Mehrzahl der Fledermäuse habe sich aber fit gezeigt.

Mit Welpenfutter in einer Spritze päppeln Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft die geschwächten Fledermäuse auf. | Bild: Claudia Rindt

Zum Aufpäppeln nach der Rettung dienten Wasser und Welpenpulver. Das Gemisch wurde durch Kollegin Lucia Fuchs mit einer kleinen Spitze verfüttert. „Das ist wie ein Proteincocktail“, sagt Klaus Heck, der die Tiere für die nächsten Stunde auf seinem Privatbalkon unterbrachte. In einem abgedeckten Korb, in Wäschenetzen und einem belüfteten durchsichtigen Kasten.

„Die haben was zum Essen gekriegt, die sind entspannt“, stellte Lucia Fuchs dort fest. Denn tagsüber regen sich Fledermäuse wenig. Ihre Zeit ist die Nacht. Als es dunkel wurde, entließen die Beiden die Mückenfledermäuse am Seerhein in die Freiheit. Nur wer nicht fliegen konnte, wurde weiter gepflegt. „Es handelt sich schließlich um Wildtiere“, sagt Klaus Heck. Die überdies streng geschützt sind.

In einem abgedeckten Korb erholen sich die Fledermäuse, bis sie bei Dunkelheit am Seerhein wegfliegen dürfen. | Bild: Claudia Rindt

Am Wasser fühle sich die kleinste mitteleuropäische Fledermausart wohl, denn sie jage Insekten, die dort besonders häufig vorkommen, so Heck weiter. Auch wenn es am See dieses Jahr wegen des niedrigen Wasserstands wenig Steckmücken gab, an Insekten habe es nicht gemangelt.

Mückenfledermäuse sind nach Angaben des Experten die häufigste Art in Konstanz. Sie sind noch etwas kleiner als Zwergfledermäuse. Erst 1999 erkannten Forscher, dass es sich bei Zwerg- und Mückenfledermäusen um zwei unterschiedliche Arten handelt. Und genau diese Mückenfledermäuse verirren sich dieses Jahr immer wieder in Konstanzer Wohnungen.

Konstanz/Reichenau Regen rettet die Wasservögel nur kurzzeitig. Sie finden im Wollmatinger Ried kaum noch Rückzugsorte Das könnte Sie auch interessieren

Mehr und mehr Tiere verirren sich in Wohnungen

Im Fall Schottenstraße hätte ein Gitter über dem Kamin seine Wirkung entfaltet, in anderen Fällen wären Insektengitter hilfreich gewesen: In der Mainaustraße hingen 128 Tiere im Vorhang einer Wohnung, in der Glärnischstraße verirrten sich zehn Fledermäuse in eine Wohnung, in der Brauneggerstraße waren es 24. Jedes Mal half Heck, die Tiere abzupflücken.

Der Experte weiß, wie er mit ihnen umgehen kann. Vorsichtig betrachtet er den Flügel. Der kleine Stummel ist der Daumen der Fledermaus. „Den benutzen sie auch zum Klettern“, sagt er.

Video: Claudia Rindt

Erklären kann sich Klaus Heck nicht, warum die Tiere gerade in diesem Jahr verstärkt in Wohnungen fliegen. Üblich sei mal eine verirrte Fledermaus. Da helfe es in der Regel schon, in der Dämmerung die Tür zu schließen, das Licht zu löschen und die Fenster ganz weit aufzumachen.

Das Tier flattere dann in der Regel wieder davon. Die ganze Nacht allerdings sollte man nicht das Fenster öffnen, denn dann könnten andere Tiere folgen.

Markdorf Vermisste Katze nach sechseinhalb Jahren wieder aufgetaucht! Mikki (17) ist wieder zuhause Das könnte Sie auch interessieren

Heck widmet sich schon seit Anfang der 1990er-Jahre dem Schutz von Fledermäusen. „Ich war von Kindesbeinen an im Naturschutz aktiv.“ Er sei damals irgendwann von den Vögeln zu den Fledermäusen gekommen. Denn für ihn sind sie eine besonders spannende Tierart: „Man weiß über sie einfach weniger als über Vögel.“