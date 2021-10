Konstanz vor 1 Stunde

Thomas Keck hat keine Zeit mehr fürs aufwendige Ehrenamt als Vorsitzender beim Stadtsportverband: Warum der Fachkräftemangel den Konstanzer Unternehmer so sehr belastet

Der 56-Jährige war 41 Jahre lang in diversen Ehrenämtern in der Welt des Konstanzer Sports eingespannt. Damit muss es nun ein Ende haben. Neben dem Mangel an geeigneten Mitarbeitern für seinen Graveurbetrieb spielen auch ganz persönliche Gründe eine Rolle bei seiner Entscheidung.