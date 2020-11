Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus treffen erneut die Kulturstätten hart. Denn wieder mussten sie schließen, trotz ausgearbeiteter Hygienekonzepte.

In einem offenen Brief haben sich deshalb die Theaterfreunde Konstanz an Oberbürgermeister Uli Burchardt und die Gemeinderäte gewandt. Die Kommunalpolitiker sollen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür einsetzen, dass das Stadttheater wieder spielen darf.

Im Theater kam es noch zu keiner Infektion

Johannes Schacht, Mitglied des Vereins, sagt dazu: „Wir wollten, dass es öffentlich wird: Wir sehen die Maßnahmen als überzogen an, und hoffen, dass der OB und die Fraktionsmitglieder unser Anliegen weitertragen.“

In dem Brief heißt es: „Der Spielbetrieb trägt nicht zum Infektionsgeschehen bei, der Verlust der Kultur verarmt aber unser Leben.“ Denn gerade in einer Zeit, in der Kontakte reduziert werden müssen, sei das Theater eine Möglichkeit, aus dem tristen Corona-Alltag zu entfliehen. Die erarbeiteten Hygienekonzepte seien klug überlegt, und auch eine Übertragung des Corona-Virus beim Theaterbesuch habe es in Konstanz noch nicht gegeben.

Andere Bürgermeister haben bereits reagiert

Die Theaterfreunde wüssten zwar, dass der Oberbürgermeister sich den Anweisungen der Landesregierung nicht widersetzen kann. Sie finden aber, dass es sicherlich andere Wege gebe, sich für ihr Anliegen einzusetzen.

Sie verweisen in ihrem Brief beispielsweise auf die Bürgermeister aus anderen Städten in Baden-Württemberg, die sich bereits in einem offenen Brief gegen die strikten Maßnahmen an Ministerpräsident Winfried Kretschmann gewandt haben.

OB Burchardt sagte zu dem offenen Brief auf Anfrage des SÜDKURIER: „Für das Anliegen der Theaterfreunde, das Theater wieder für den Spielbetrieb zu öffnen, habe ich durchaus Verständnis.“ Dennoch sei die Infektionslage so gravierend, dass es das Ziel sein müsse, Situationen zu verhindern, in denen sich viele Menschen begegnen.

Ganz vom Tisch ist der offene Brief trotzdem nicht. Denn er werde ihn am morgigen Freitag den Räten bei der Sondersitzung des Gemeinderates vorlegen.