Pandemie und Inflation haben auch das Theater Konstanz in Mitleidenschaft gezogen. Um gestiegene Kosten auszugleichen, steht nun eine Erhöhung der Ticketpreise im Raum. Im Kalenderjahr 2024 könnten so Mehreinnahmen von 70.000 Euro erwirtschaftet werden, heißt es in einer Beschlussvorlage, mit der sich am Mittwoch, 1. Februar, der Kulturausschuss befassen wird. Eine regelmäßige Preiserhöhung alle zwei Jahre wird empfohlen.

Warum sollen die Kartenpreise steigen?

Besonders die Pandemie habe in den vergangenen drei Spielzeiten für viele Unsicherheiten gesorgt, heißt es in der Beschlussvorlage. Abonnenten wären von Ausfällen, Verschiebungen und Corona-Auflagen gefordert worden, weshalb es erst jetzt wieder zu einer Preiserhöhung kommen soll.

Zuletzt sind die Ticketpreise zur Spielzeit 2020/2021 erhöht worden. Die kommende soll ab September 2023 gelten. Das Besucherverhalten sei in den vergangenen Jahren zu größerer Spontaneität tendiert und in ganz Deutschland habe es einen Besucherrückgang gegeben.

Auch der Inflation soll die Preiserhöhung Rechnung tragen, heißt es in der Beschlussvorlage weiter. Von einem „Spagat“ zwischen den Haushaltsgesprächen und „der drastisch veränderten Situation“ der Verbraucher ist die Rede. Tagespreise sollen um knapp zehn, Abonnements um etwa fünf Prozent steigen.

Konkret soll beispielsweise ein Tagesticket in der höchsten Kategorie „Parkett 1“ von bisher 31 auf 34 Euro steigen. Das „Wochentag-Abo“ für zehn Vorstellungen in derselben Kategorien würde von 265 auf 279 Euro angehoben werden.

Und was gilt für ermäßigte Tickets?

„Kulturelle Teilhabe muss unabhängig von finanziellen Mitteln möglich sein“, steht in der Vorlage. Daher gibt es weiterhin besondere Konditionen für Menschen mit kleinen Budgets. Studierende der Universität und der HTWG etwa erhalten freien Eintritt, Schüler und sonstige Studierende können das vergünstigte „Kurz-Vor-Knapp-Ticket“ ab 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn erwerben. Sozialpassinhabern wird ein weiterer Rabatt von 50 Prozent gewährt.

Neu ist in der aktuellen Spielzeit 2022/2023 das Peter-Pan-Ticket hinzugekommen. Es richtet sich an Menschen, die von den sonstigen Vergünstigungen nicht profitieren können, für die ein Theaterbesuch aber dennoch eine finanzielle Herausforderung darstellt. Wer an der Kasse um ein Peter-Pan-Ticket bittet, erhält für den Preis von 1 Euro Zutritt zur Vorstellung. Das Ticket soll über private Spenden refinanziert werden.

Nachdem in der kommenden Woche zunächst der Kulturausschuss über den Vorschlag berät, folgt Mitte Februar der Haupt- und Finanzausschluss und Anfang März soll im Gemeinderat eine Entscheidung gefällt werden.