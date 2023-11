Das Theater Konstanz gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Intendantin Karin Becker auf eigenen Wunsch ihren auf fünf Spielzeiten geschlossenen Vertrag über die Spielzeit 2024/25 hinaus nicht verlängern wird. Im September 2020 hatte sie diese Position am Theater Konstanz angetreten – mitten in der Corona-Pandemie.

Zur Person Karin Becker wurde im Juli 2018 vom Konstanzer Gemeinderat zur Nachfolgerin von Christoph Nix gewählt, der das Konstanzer Theater seit 2006 leitete. Der Wechsel wurde im September 2020 vollzogen – unmittelbar vor Beginn des zweiten Lockdowns. Karin Becker, 1968 geboren in Stuttgart, war zuvor als künstlerische Betriebsdirektorin am Thalia Theater in Hamburg (seit 2015) tätig. Das Stadttheater ist mit knapp 400 Plätzen die größte Spielstätte des Konstanzer Theaters, zu dem ferner die Spiegelhalle an der Hafenstraße und die Werkstatt an der Inselgasse zählen. Das Stadttheater als Haupthaus besteht seit rund 400 Jahren und ist damit die älteste dauerhaft bespielte Bühne Deutschlands. Das Alter sorgt übrigens noch für eine ganz spezielle Herausforderung der Intendantin: Das Gebäude wird umfassend saniert, mit dem Beginn der Arbeiten ist in diesen Wochen zu rechnen.

Rückblickend auf die vergangenen drei Jahre wird die Intendantin wie folgt zitiert: „Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten Jahren am Theater Konstanz erreicht und aufgebaut haben. Ein großartiges, engagiertes Team und offene Diskussionsräume, ein spannender und abwechslungsreicher Spielplan mit Themen, die unter den Nägeln brennen.“

Zudem lobt sie ausdrücklich ihr „exzellentes Ensemble, das alles in die Waagschale wirft, was Theater kann und bedeutet. So starteten wir mit einer Vielzahl von ausverkauften Vorstellungen und großartiger Resonanz zu allen Produktionen fulminant in diese Spielzeit“.

Auf die Zeit der Pandemie folgt die Zeit der Spardebatte

Allerdings wäre und sei das Haus in den letzten Spielzeiten immer wieder Gegenstand von Diskussionen zur Haushaltskonsolidierung. Die Auswirkungen davon hätten die Arbeit und die künstlerischen Prozesse beeinflusst und würden zusätzliche Kräfte erfordern. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung Ende Oktober massive Kürzungen in der Konstanzer Kultur abgewendet.

„Trotz dieser herausfordernden Umstände habe ich mit vollem Einsatz für das Theater Konstanz als Ort der Begegnung und einer lebendigen künstlerischen Vielfalt sowie für den Erhalt der Arbeitsplätze gekämpft“, erklärt Karin Becker in der Mitteilung des Theaters.

Sie verspricht sich „mit voller Energie für die laufende und die kommende Spielzeit 2024/2025“ – gemeinsam mit ihrem Team, das sie als „großartig“ lobt. Denn das Theater Konstanz habe noch viele Pläne für die kommenden eineinhalb Jahre und werde nun den Blick in die Zukunft richten.