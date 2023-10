Mehr über Mona Hiermaier

Mona Hiermaier, 24 Jahre alt, wurde im bayrischen Neuburg an der Donau geboren, wuchs aber in Villingen auf. Sie besuchte das Gymnasium am Hoptbühl und legte ihr Abitur am Wirtschaftsgymnasium ab. Anschließend studierte sie BWL-Food Management (Duale Hochschule Heilbronn und Hofpfisterei München). Es folgte eine Ausbildung zur Köchin – erst im Konstanzer Hotel Riva, nach einem halben Jahr wechselte sie in die Weinbar Zwölfe nach Singen. Im Juli dieses Jahres schloss Mona Hiermaier ihre Ausbildung ab und arbeitet nun in der Küche der Rheinterrasse in Konstanz. Nebenher meldete sie das Kleingewerbe Mona liebt Aroma als Privatköchin an.