Konstanz vor 1 Stunde

Teure Preise, wenig Personal – Droht in Konstanz ein Restaurantsterben?

Die Probleme häufen sich: Überall fehlt es an Personal in Lokalen, die Inflation lässt die Preise steigen und Umsätze eher sinken. Was bedeutet das für Konstanzer Kneipen und Restaurants? Gibt es Auswege aus der Krise?