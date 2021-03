Wo bis vor knapp einem Jahr noch ausgelassen getanzt wurde, werden sich bald Menschen auf Covid-19 testen lassen können. Der Club Berry‘s im Konstanzer Industriegebiet wird zum Corona-Testzentrum.

Ab kommendem Mittwoch, 17. März, würden sie PCR-Tests sowie Antikörper- und Antigen-Schnelltests anbieten, erklärt Berry‘s-Betriebsleiter Osman Cöl auf SÜDKURIER-Nachfrage. „Wir rekrutieren dafür extra Personal aus dem medizinischen Sektor, das dann eine Fachschulung in einem anderen Testzentrum durchläuft“, so Cöl weiter.

Osman Cöl, Betriebsleiter des Berry‘s im Konstanzer Industriegebiet. (Archivbild) | Bild: Timm Lechler/SK-Archiv

Die PCR-Tests würden jeweils am Abend der Testung in ein Labor in Augsburg geschickt. „Die Auswertungszeit beträgt 24 bis 30 Stunden, was relativ schnell ist. Bei den Schnelltests wird das Resultat innerhalb von 15 Minuten vorliegen“, sagt der Betriebsleiter. Die Ergebnisse können Getestete dann über einen QR-Code abrufen.

Anmeldung zum Testen soll bald online erfolgen

Nach dem Start am Mittwoch, 17. März, werde das Testzentrum jeweils von Montag bis Freitag zwischen 14 und 19 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 19 Uhr geöffnet haben, erklärt Osman Cöl.

Wer sich im Berry‘s auf Corona testen lassen will, muss sich dafür vorab anmelden. Das soll ab Ende dieser Woche über die Internetseite www.schnelltestzentrum-konstanz.de möglich sein. Die Seite befindet sich derzeit noch im Aufbau. Ende dieser Woche soll auch klar sein, wie viel man bezahlen muss, wenn man sich im Berry‘s auf Covid-19 testen lässt.

Austausch mit der Stadt wegen kostenloser Schnelltests

Der Stadt hätten sie bereits mitgeteilt, dass sie ein Testzentrum eröffnen, sagt Osman Cöl: „Sie hat das begrüßt.“ Derzeit befänden sie sich mit der Stadtverwaltung im Austausch, inwiefern eine Partnerschaft möglich wäre, erklärt der Betriebsleiter. „Wir hoffen natürlich, dass wir dann auch bei den kostenlosen Antigen-Schnelltests mit einbezogen werden.“

Daneben seien sie immer noch auf der Suche nach weiterem Personal für das Testzentrum, so Cöl: „Einen Stamm haben wir, sodass wir am Mittwoch auf jeden Fall starten können. Aber wir wollen darauf aufbauen und die Rekrutierung läuft weiterhin auf Hochtouren.“

Betriebsleiter: „Wir wollen unseren Beitrag leisten“

Doch wie kamen Osman Cöl und sein Team überhaupt auf die Idee, aus dem Club Berry‘s ein Corona-Testzentrum zu machen? „Wir sind seit fast genau einem Jahr zu und haben gedacht, wir wollen auch einen Beitrag leisten, damit das Infektionsgeschehen besser kontrolliert werden kann“, erklärt der Betriebsleiter.

Partner-Clubs in anderen Städten Baden-Württembergs würden seit Dezember Testzentren betreiben, erzählt Cöl: „Und wir haben gedacht: Wir sind aus der Eventbranche, wir können organisieren und das in kürzester Zeit umsetzen.“