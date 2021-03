Konstanz vor 1 Stunde

Tesla-Fahrerin rutscht vom Brems- aufs Gaspedal – und verursacht 85.000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin ist in der Konstanzer Dammgasse versehentlich auf das Gaspedal gekommen und hat dadurch einen Unfall mit einem Schaden in Höhe von rund 85.000 Euro verursacht. Das schreibt das Konstanzer Polizeipräsidium in einer Pressenotiz.