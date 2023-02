Endlich wird wieder Fasnacht gefeiert! Am 11. November 2022 haben jetzt einige Konstanzer Vereine und Narrengesellschaften den Brauch des karnevalistischen Auftakts zelebriert, darunter der Narrenverein Schneckenburg und einen Tag später die Narrengesellschaft Niederburg.

Aber auch maskentragende Vereine waren aktiv. Die Seegeister holten Kunibert aus den Fluten des Sees, die Freien Konstanzer Blätz befreiten ihren Wappennarren aus dem Kerker des Pulverturms, um nur zwei Beispiele für das Wiederaufflackern des lebendigen Brauchtums nach zwei Pandemie-Jahren zu nennen.

Schwäbisch-alemannischer Auftakt

Für die schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte hat die Fasnacht am 6. Januar begonnen, dem letzten Tag der zwölf Raunächte, die zwischen Heiligabend und dem Dreikönigstag liegen. Das große Fasnachts-Ausrufen der Alt-Konstanzer Hanselezunft und der Konstanzer Altstadthexen fand 2022 aufgrund der Corona-Pandemie digital statt (hier geht es zum Artikel).

Aber am 6. Januar 2023 sind beide Zünfte mit vielen weiteren maskentragenden Vereinen und Fanfarenzügen wieder vom Schnetztor zur Marktstätte gelaufen, um den Bürgern die Narrenfreiheit, aber auch deren Grenzen zu verkünden.

Endlich wieder Bunte Abende!

Und es finden wieder Bunte Abende verschiedener Konstanzer Narrenvereine und -gesellschaften statt. An zwei Abenden in der ausverkauften Thingolthalle erlebten die fantasievoll verkleideten Zuschauer bereits im Januar, was den Ala-Bock Dingelsdorf in Südamerika Lustiges und Irrwitziges widerfährt. Es stehen jedoch noch weitere Termine in Konstanz, Allensbach und Reichenau an.

Weitere Höhepunkte der Fasnacht

Konstanz: Der SWR überträgt wieder live die „Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil“ am Dienstag, 7. Februar 2023, um 20.15 Uhr. Auch hier sind die beiden Narrengesellschaften Kamelia Paradies und Niederburg gemeinsam aktiv. Auch während der Pandemie im Februar 2022 hatten die Erzfasnachter und das SWR-Team eine Live-Sendung – unter Einhaltung der Corona-Regeln – möglich gemacht, um den Menschen ein Lachen zu schenken (hier geht es zum Artikel).

So können Sie die Plätze gewinnen... Teilnehmen können alle Abonnenten des SÜDKURIER oder seiner Online-Angebote, auch die im kostenlosen Probemonat. Teilnahmeschluss für die Verlosung ist Freitag, 3. Februar, 14 Uhr. Wer gewonnen hat, steht in der Zeitung und wird zusätzlich schriftlich benachrichtigt. Hier geht es zur Teilnahmeseite: www.meinSK.de/fernsehfasnacht ... und bei der TV-Fasnacht dabei sein Der SÜDKURIER verlost fünfmal zwei Plätze bei der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ in Zusammenarbeit mit der Narrengesellschaft Niederburg und dem Südwestrundfunk. Neben den Karten für die Live-Sendung gibt es auch noch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Treffpunkt ist Dienstag, 7. Februar, um 17.50 Uhr.

„Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil“ heißt es am 7. Februar 2023. | Bild: Oliver Hanser | SK-Archiv

Konstanz: Von Freitag, 10. Februar, bis Sonntag, 12. Februar, kommt es zum Seenarrentreffen in Dettingen . Der Anlass ist der 60. Geburtstag der Moorschrat. An diesen drei Tagen wird auch viel närrisches Programm geboten, unter anderem das Narrenbaumstellen mit Umzug am 11. Februar, 14 Uhr, auf dem Dorfplatz.

Von Freitag, 10. Februar, bis Sonntag, 12. Februar, kommt es zum . Der Anlass ist der 60. Geburtstag der Moorschrat. An diesen drei Tagen wird auch viel närrisches Programm geboten, unter anderem das Narrenbaumstellen mit Umzug am 11. Februar, 14 Uhr, auf dem Dorfplatz. Konstanz: Der Butzenlauf ist geplant, berichtet Patrick Böhler, Präsident der veranstaltenden Gemeinschaft maskentragender Vereine und Zünfte. Der vergnügliche Narrensprung durch die Konstanzer Altstadt ist für den Mittwoch, 15. Februar, um 20 Uhr vorgesehen.

Der höchste Narren-Feiertag

Der Schmotzige Dunschtig, 16. Februar 2023, ist der höchste Tag der Konstanzer Fasnacht, der mit dem traditionellen Wecken beginnt.

Konstanz: Am Vormittag kehrt die Straßenfasnacht dann ins Herz des närrischen Konstanz zurück: Die Blätzlebuebe als größte Konstanzer Narrenzukunft, die noch junge, aber sehr engagierte Gruppe Konstanzer Keiler sowie der SÜDKURIER laden von 10 bis etwa 13.30 Uhr auf die Marktstätte zu einem bunten Programm ein.

Am Vormittag kehrt die dann ins Herz des närrischen Konstanz zurück: Die Blätzlebuebe als größte Konstanzer Narrenzukunft, die noch junge, aber sehr engagierte Gruppe Konstanzer Keiler sowie der SÜDKURIER laden von 10 bis etwa 13.30 Uhr auf die Marktstätte zu einem bunten Programm ein. Konstanz: Ein weiterer Höhepunkt wird das Jakobiner-Tribunal um 13 Uhr auf dem Obermarkt (hier ein Rückblick). „Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche“, so Jakobiner-Präsident Harry Wölfle. Wer sich als Angeklagter verantworten muss, verraten die Jakobiner allerdings noch nicht.

Musikalische Grüße aus dem Nachbarland: Die Löli-Tuuter aus Bottigkofen kommen auch nach Konstanz. | Bild: Aurelia Scherrer/SK-Archiv

Um 19 Uhr startet der Hemdglonkerumzug durch die Niederburg. Dieser beginnt an der AOK und führt über den Münster- bis zum Stephansplatz. Er ist einer der Höhepunkte des Schmotzigen Dunschtig. Unter anderem tragen Schüler auf selbst gestalteten Plakaten lustige Sprüche über ihre Lehrer durch die Gassen.

Narrenmarkt am Fasnachtssamstag

Zur Freude der kleinen und großen Mäschgerle werden die Narrengesellschaft Niederburg gemeinschaftlich mit weiteren Narrenvereinen am Fasnachtssamstag, 18. Februar 2023, ab 11 Uhr wieder einen Narrenmarkt auf der Marktstätte ausrichten. Der letzte Markt fand im Jahr 2020 statt (hier Bilder von jenem Anlass).

„Guck mal: Da ist der Narrenmarkt“: Ein Sauchbachgeist weist einem Alt-Konstanzer Hansele den Weg. | Bild: Aurelia Scherrer/SK-Archiv

Großer Umzug am Fasnachtssonntag

Höhepunkt für Narren aller Altersklassen ist der große Umzug am Fasnachtssonntag, 19. Februar 2023, durch Konstanz, den die Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften veranstaltet. Die Vorfreude ist auch deshalb besonders groß, weil der Umzug aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre lang nicht stattfand.

Traditionell nehmen über 4000 Maskenträger, Musikkapellen, Guggenmusiken und Fanfarenzüge von rund 100 Gruppen teil. Umzugspins als Eintrittskarte kosten im Vorverkauf 3 Euro (am Umzugstag selbst 4 Euro) und sind hier erhältlich: Im Fasnetmarkt Ideenreich (Inselgasse 11) sowie bei Partyform Barthel (Austraße 89) und am Fasnachtssamstag auf dem Narrenmarkt (Marktstätte).

Die Konstanzer Altstadthexen sind sicher auch beim Sonntagsumzug wieder mit von der Partie. | Bild: Aurelia Scherrer/SK-Archiv

Im Jahr 2022 war das noch nicht möglich. Da es aber auch in dieser Pandemielage erlaubt war, sich in den Konstanter Gassen herumzutreiben, zu gehen, mussten doch viele Mäschgerle zu just eben dieser Zeit mal frische Luft schnappen zur „Rumdappete“ (hier geht es zum Artikel).

Kinderprogramm am Rosenmontag

Am Rosenmontag, 20. Februar, beginnt um 13.30 Uhr der Kinderumzug vom Münsterplatz auf die Marktstätte, anschließend gibt es das traditionelle Wurstschnappen am Kaiserbrunnen. Hier ist Geschicklichkeit gefragt, wenn die Blätzlebuebe vom Brunnen aus Brezeln ins Publikum werfen und Würste an langen Angeln über die Köpfe der Kinder kreisen lassen. Wer schnappt sich eine Wurst?

Dann wird die Fasnacht verbrannt

Bevor am Dienstagabend, 21. Februar 2023, die Münsterhexen ein großes Feuer entzünden, gibt es nochmals ein Highlight für die Kinder: das Kärrelerennen auf der Marktstätte. Los geht‘s um 15 Uhr, teilnehmende Kinder sollen sich schon um 14.30 Uhr einfinden.

Die Fasnachtsverbrennung beim Münster beginnt dann mit einem Trauerzug (ab 18.25 Uhr) durch die Niederburg, anschließend wird der Hexenmeister gegen 18.40 Uhr im Pfalzgarten verbrannt. Auch um 19 Uhr findet auf dem Stephansplatz eine Fasnachtsverbrennung der Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften. Gleichzeitig beenden die Blätzlebuebe auf beim Augustinerplatz die fünfte Jahreszeit, ebenso wie die Giraffen AG bei der Grundschule Wollmatingen.

Und ebenfalls um 19 Uhr am Fasnachtsdienstag wird der Seegeist Kunibert wieder im Gondelehafen ins Wasser verbannt. Tobias Bulz von den Seegeistern sagt dazu: „Es ist schon was Einzigartiges, wenn Kunibert nach der Verurteilung für seine Streiche wirklich leibhaftig in den See steigt.“