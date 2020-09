Sie organisieren, arrangieren, halten den Rücken frei, sie beraten oder packen tatkräftig an. Ohne sie wären auch die besten Kandidaten einer Oberbürgermeisterwahl überfordert. Die Wahlkampf-Manager, Wahlkampf-Helfer und Wahlkampf-Strategen.

Hinter jedem der fünf Konstanzer Kandidaten arbeiten weitgehend im Verborgenen Menschen, die dabei mithelfen, dass im Herbst ihr Auftraggeber als Oberhaupt der Stadt Konstanz feststeht. Wir stellen aus den Wahlkampfteams jeweils eine Person vor. Heute Team Hennemann und Team Martin.

Katharina Kutter: Vor vier Jahren kam die gebürtige Konstanzerin nach Studium und ersten Erfahrungen in ihrem Beruf als Rechtsanwältin im Rheinland zurück in ihre geliebte Heimatstadt am Bodensee. Andreas Hennemann, den sie als Wahlkampfteamleiterin unterstützt, lernte sie über den Anwaltsverein kennen. „Ende 2019 fragte er mich, was ich von seiner Idee hielte, OB werden zu wollen“, erinnert sich die 34-Jährige. „Ich dachte nur: Wow, großartige Idee. Andreas Hennemann ist eine tolle Alternative zu Uli Burchardt.“

Sie erlebt den SPD-Mann bei Terminen mit Bürgern und auf der Bühne. „Er ist ein super Moderator, der die Menschen vereint“, sagt Katharina Kutter. „Er ist stets freundlich. Doch wenn er von einer Sache überzeugt ist, kämpft er dafür, ohne dem Gegenüber auf die Füße zu treten.“ Außerdem fasziniert sie dies: „Er beschäftigt sich lange und ausgiebig mit den Menschen, hört sich ihre Wünsche und Sorgen an.“

Was kostet Ihr Wahlkampf?

Andreas Hennemann: Ich rechne damit, dass die Gesamtkosten 30.000 Euro erreichen können. Diesen Betrag finanziere ich überwiegend durch Spenden sowie durch einen nicht unerheblichen eigenen finanziellen Beitrag. Die SPD, die meine Kandidatur unterstützt, gibt mir ebenfalls einen Zuschuss. Die Partei führt außerdem ein Wahlkampfkonto für mich, auf das die Spenden eingehen.

Jury Martin: Im Augenblick habe ich unter 1000 Euro ausgegeben, meine Zeit ist dabei aber noch nicht mitgerechnet. Ich finanziere meinen Wahlkampf komplett aus eigener Tasche. Ich bin der Ansicht, dass es um Argumente gehen muss und nicht um Präsenz an den Laternen.

Was kostet am meisten? Wie viel Zeit verbringen Sie mit Wahlkampf?

Andreas Hennemann: Die größten Kostenpositionen sind Gestaltung, Produktion und Vertrieb von Informations- und Werbematerialien. Der zeitliche Aufwand ist enorm – die Tage sind lang, und ich komme derzeit mit wenig Schlaf und ohne Freizeit aus.

Jury Martin: Die größte Ausgabe waren die Flyer. Pro Tag bin ich acht bis zehn Stunden mit Wahlkampf beschäftigt.

Neben ihr sind sieben weitere Personen ehrenamtlich für Andreas Hennemann tätig – die meisten rekrutieren sich aus der Konstanzer SPD, „wobei wir alle Menschen repräsentieren und ansprechen“. Der Job als Teamleiterin fordert Katharina Kutter in hohem Maße, wie sie erzählt: „Das ist sowohl für Andreas als auch für mich ein zweiter Vollzeitjob. Aber Erkenntnisse und Einblicke, die man gewinnt, sind unbezahlbar.“

Karl-Heinz Martin: Nein, verwandt sind Kandidat und Helfer nicht miteinander. Im Stadtteil Paradies leben seit Jahrhunderten drei Familien Martin, die irgendwann aus unterschiedlichen Regionen nach Konstanz kamen. „Aber ich kenne den Jury aus einer Zeit, als er noch als Lausbub im Paradies unterwegs war“, erzählt Karl-Heinz Martin, der von seinen Bekannten und Verwandten nur Napf genannt wird.

Der stadtbekannte Musiker, ein prägendes Gesicht der Blue Birds of Paradise, ist so etwas wie ein stiller Berater von Jury Martin. „Sein Mut, ohne Partei und ohne Verband als Einzelkämpfer gegen den Oberbürgermeister und die anderen Kandidaten anzutreten, ist bewundernswert. Da gehört schon einiges dazu“, sagt Karl-Heinz Martin. „Und ich weiß, dass viele Konstanzer sich in ihm wiederfinden.“ Er stehe bedingungslos zu seinen Themen Ökologie und Soziales, „außerdem möchte er die Konstanzer Vetternwirtschaft beenden. Das sollte im Sinne der Bürger sein“.

Wenn Jury Martin auf Podien redet, verfolgt sein ehrenamtlicher Berater diese Auftritte im Internet. Hinterher treffen sie sich im Garten im Tägermoos und diskutieren darüber. „Beim Viertele sage ich ihm dann offen, was mir nicht gefallen hat, und er hört sich das an“, berichtet Karl-Heinz Martin. „Es ist toll, wie er seine Visionen und seine Ideen in seiner Heimatstadt einbringen möchte.“