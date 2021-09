Es ist ihr Job und sie sind ihn gewohnt. Die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Konstanz halten die Stadt sauber, leeren Abfallbehältnissen und sammeln auf, was andere aus Versehen oder Nachlässigkeit auf den Straßen und Plätzen liegenlassen.

Nichts anderes machten sie am Sonntagmorgen – und wie üblich gehörten die Uferstreifen am Herosé und Schänzle sowie das Areal von Klein Venedig zu ihren Haupteinsatzorten. Der Job bleibt dabei immer unangenehm, so dass es streng genommen keinen Unterschied macht, ob er werktags oder am Sonntag zu erledigen ist.

Soweit die nüchterne Betrachtung. Fürs Empfinden aber ist‘s eben doch ein Unterschied, ob man an den Werktagen in aller Herrgottsfrühe aus den Federn muss oder eben an einem Tag, den andere komplett unbeschwert angehen können.

So sah es am Sonntagmorgen auf dem Areal Klein Venedig aus – kurz bevor die Putzkolonne der TBK eintraf und die Hinterlassenschaften der letzten Nacht einsammelten. | Bild: Scherrer, Aurelia

Nicht so die Leute von der Putzkolonne: Sie hatten reichlich zu tun und was sie dabei alles aufzusammeln hatten, will im Detail niemand wirklich wissen. Völlig zu recht ist für solche Dienste eine Sonderzulage gerechtfertigt. Das jedenfalls meint Heinz Gebauer von der Betreiberfamilie des Riesenrads auf dem Klein-Venedig-Areal.

Heinz Gebauer, diese Aufnahme stammt von 2019, schätzt die Arbeit der Menschen von der TBK sehr. | Bild: Uli Zeller/SK-Archiv

Immer mal wieder lässt er etwas für die Mitarbeiter der Stadt springen – meist handelt es sich um Süßes. Nach diesem Wochenende, an dem es am Sonntagmorgen in Klein Venedig aussah wie auf einer Deponie, verteilte er an die zufällig das Riesenrad passierende Putzkräfte vier Teddybären.

Heinz Gebauer weiß aus eigener Erfahrung über den Wert des Plüschs: Zu seinen regelmäßigen Aufgaben zählt das Entfernen von Zigaretten-Kippen im Bereich des Karussells. Auch das eine Unsitte – aber welcher Raucher hat schon einen portablen Ascher zur Hand?