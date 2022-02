Konstanz/Kreuzlingen vor 35 Minuten

Tattoo-Künstler in Konstanz sehen schwarz: Wegen einer neuen EU-Verordnung sind die meisten Farben in Deutschland mittlerweile illegal – in der Schweiz sind sie aber weiterhin erlaubt

Die meisten Tattoofarben sind seit Anfang des Jahres durch eine entsprechende Verordnung in der Europäischen Union verboten worden. Das Stechen ist jetzt nur noch mit besonderen, zertifizierten Farben und in schwarz erlaubt. Da die Schweiz nicht zur EU gehört, sind in Kreuzlingen die Farben derweil weiterhin erlaubt: Droht ein Körperkunst-Tourismus in die Schweiz?