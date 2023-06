Ein Trickdieb hat am Samstagmittag, 3. Juni, in einem Schmuckgeschäft in der Hussenstraße einen Verlobungsring entwendet. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Gegen 12 Uhr täuschte der unbekannte Täter in dem Juwelierladen Interesse an einem Brillantring vor und verwickelte die Mitarbeiter in ein Beratungsgespräch. Dabei gelang es dem Mann, den Ring im Wert von mehr als 1000 Euro unbemerkt einzustecken und das Geschäft wieder zu verlassen. Anschließend fiel den Mitarbeitern das Fehlen des Schmuckstücks auf.

Konstanz Mitarbeiter stellen einen Ladendieb im Lago. Durch das Gerangel gibt es drei Verletzte Das könnte Sie auch interessieren

Der Dieb soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und korpulent gewesen sein. Er hatte schwarze kurze Haare und einen dunkleren Teint. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen, langen Hose. Er sprach Schweizer Dialekt. Zeugen werden gebeten sich unter 07531 995 2222 zu melden.

Erst im November war ein Trickbetrügerpärchen in einem Schmuckgeschäft in der Hussenstraße aufgeflogen, weil der Juwelier misstrauisch wurde. Auch der Versuch, sich bei dem Mann freizukaufen, nützte den beiden nichts. Er lehnte ab, die gescheiterten Diebe landeten hinter Gittern.