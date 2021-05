Lesen Sie bitte nicht weiter. Lassen Sie‘s einfach. Es bringt nichts, auch wenn die Geschichte mit einem Happy End endet. Aber das wiederum erschließt sich nur demjenigen, der bis zum Schluss durchhält. Vorher geht es um die pure Langweile. Also hören Sie auf zu lesen. Jetzt. Hier.

Sie sind noch dabei? Na, dann sei es eben so – aber kommen Sie bloß nicht und sagen, dass Sie nicht gewarnt worden wären. Die Geschichte beginnt – gähn – mit Corona. Nach gut 14 Monaten echt nicht mehr der Hammer, oder? Gibt‘s wirklich nichts anderes? Muss selbst die letzte Randspalte damit zugetextet werden? Ja, sie muss. Denn mehr soll dem Bericht über die alltägliche Warteschleife beim Abfragen von freien Impfterminen nicht eingeräumt werden.

Und die Geschichte geht so:

Lingeling, lingeling, lingeling. Dann eine Ansage vom Band. Drücken Sie eins oder zwei. Bitte warten. Musik. Alle Plätze besetzt. Leider. Bitte warten. Irgendwann erneut lingeling. Guten Tag plus ein, zwei Sätze, die sich anhören wie vom Band. Aber diesmal ist die Stimme echt, ein echter Mensch. Man merkt‘s nicht sofort, denn das arme Würstchen am anderen Ende der Leitung muss sein Sprüchlein zig Mal am Tag aufsagen. Hat sich eigentlich schon mal jemand beim Corona-Telefonservice bedankt? Wohl kaum, deshalb gibt‘s hier Applaus – so viel Platz muss sein.

Zurück zur Geschichte. Wo der Mensch ist, ist die Hoffnung. Und sie wird drei Mal am Tag enttäuscht. Morgens, mittags, abends – und immer ist die Auskunft des armen Würstchens die gleiche. In Singen ist kein Impftermin frei. Schade. Dann vielleicht in Tuttlingen? Auch nicht. Noch mehr schade. Und in Villingen und Waldshut ist der Stoff ebenfalls schon wieder aus. Na dann, alles Gute – und bleiben Sie gesund! Sie auch, und versuchen Sie‘s gerne heute Mittag nochmal. Oder am Abend. Auf jeden Fall morgen.

Am nächsten Tag geht die Geschichte exakt genauso. Und am übernächsten auch. Und am überübernächsten sowieso. Doch gerade, als die Schrotflinte aufs Murmeltier zielt, passiert das Wunder: Anruf vom Hausarzt, Terminvereinbarung und einen Tag später ist‘s passiert. So geht‘s also auch und das Murmeltier darf weiter leben. Und das ist doch nun wirklich ein guter Schluss.